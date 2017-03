Lõuna-Korea: Põhja-Korea rakettmootori katsetus näitab olulist edasiminekut

Põhja-Korea viimane rakettmootori katsetus näitas olulist edasiminekut, teatas Lõuna-Korea esmaspäeval ning ühe analüütiku sõnul on see ohtlik samm Põhja-Korea eesmärgi suunas arendada välja rakett, mis lendab USA-ni.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas pühapäeval, et mootor võib aidata Põhja-Koreal saavutada maailmaklassi satelliitide väljalaskmise võimekuse, viidates uut tüüpi rakettmootorile mandritevahelise ballistilise raketi jaoks, vahendab Reuters.

„Selle katsetuse abil leiti, et mootori funktsioon on teinud olulisi edusamme, kuid vaja on edasist analüüsi täpse veojõu ja võimalike kasutusvõimaluste kohta,“ ütles Lõuna-Korea kaitseministeeriumi pressiesindaja Lee Jin-woo.

Põhja-Korea riiklik meedia teatas, et riigi valitseja Kim Jong-un nimetas uue suure veojõuga rakettmootori katsetust riigi raketitööstuse „uuestisünniks“.

Lee teatel katsetati peamootorit, mida toetas neli täiendavat mootorit.

Lõuna-Korea analüütik nimetas katsetust kurjakuulutavaks arenguks.

„See oli mandritevahelise ballistilise raketi esimese astme rakettmootori põhjalik katsetus ning seetõttu oli see ohtlik,“ ütles Souli Kaug-Ida Uuringute Instituudi analüütik Kim Dong-yub.