Lõuna-Korea põhiseaduskohus jõustas parlamendi otsuse vabastada ametist president Park Geun-hye

Foto: © POOL New, REUTERS

Lõuna-Korea põhiseaduskohus jõustas riigi parlamendi otsuse kõrvaldada ametist president Park Geun-hye.

Häältuses osales kaheksa kohtunikku ning otsus kõrvaldada riigi esimene naispresident ametist oli üksmeelne.

Park on esimene ametist tagandatud Lõuna-Korea president ja uue riigipea valimised toimuvad 60 päeva jooksul.

Otsus tehti teatavaks põhiseaduskohtu esimehe Lee Jung-mi poolt riikliku televisoonikanali otse-eetris.

Politsei kuulutas Lõuna-Korea pealinnas Soulis välja eriolukorra, sest kardetakse, et riigipeaga seotud teadeanne võib kutsuda esile rahutusi ja proteste.

Park Geun-hye sattus möödunud aasta lõpus Lõuna-Korea lähiajaloo suurimasse korruptsiooniskandaali. Väidetavalt kasutas president Geun-hye lähedane perekonnatuttav ja mitteametlik nõunik Choi Soon-sil ära oma tutvust riigipeaga, et pressida suurfirmadelt nagu Samsung välja raha.