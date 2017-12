Lõuna-Korea pidas kinni teisegi Põhja-Koreasse suunduva tankeri

Lõuna-Korea merevägi pidas kinni Panama lipu all seilava tankeri, mis üritas kahtlustuse kohaselt sanktsioonidest hoolimata põhjakorealastele naftat tarnida.

Alles mõne päeva eest arestiti Lõuna-Korea poolt Hiina lipu all seilav laev osana ÜRO kasvavast võitlusest sanktsioonidest üleastujate vastu, kes ei hooli tõsiasjast, et isolatsionistlik riik kasutab kütust, et viia läbi oma tuuma- ja ballistiliste rakettide katsetusi, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tänane alus peeti kinni Lõuna-Korea läänerannikul enne selle lahkumist Pyeontaeki-Dangjini sadamast, ütles allikas julgeolekuametkondadest.

Tankeril KOTI on võimekus transportida korraga 5100 tonni naftat.

Lõuna-Korea välisministeeriumi pressiesindaja ütles Reutersile, et „valitsus peab ühendust asjassepuutuvate riikide ja ministeeriumidega, veendumaks, et ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioone rakendatakse põhjalikult“.