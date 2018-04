Lõuna-Korea peatas üle piiri Põhja-Koreasse saadetava propaganda

Lõuna-Korea peatas täna üle piiri Põhja-Koreasse saadetavad propagandasaated riigipeade vahelise tippkohtumise ootuses. USA president Donald Trump hoiatas aga, et tuumakriis Korea poolsaarel ei ole veel kaugeltki lahendatud.

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in peaksid kohtuma riikide piiril Panmunjomis reedel, vahendab Reuters.

Piiril on valjuhääldid ka Põhja-Koreal, kuid kaitseministeeriumi ametnik ütles, et ei öelda, kas Põhja-Korea on oma saated peatanud. Veebruaris Lõuna-Koreas toimunud Pyeongchangi taliolümpiamängude ajal keerati Põhja-Korea piiripropagandat vaiksemaks.

Lõuna-Korea propagandasaated peatati keskööl, teatas kaitseministeerium. Pole teada, kas saated jätkuvad pärast tippkohtumist.

Lõuna-Korea saated sisaldavad uudiseid, popmuusikat ja Põhja-Korea režiimi kriitikat.

Laupäeval lubas Põhja-Korea peatada tuuma- ja raketikatsetused ning sulgeda tuumakatsetuste polügooni, et edendada selle asemel majanduskasvu ja rahu.

Pärast selle avalduse algset tervitamist kõlas Trump eile ettevaatikumalt.