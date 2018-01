Lõuna-Korea pakkus Põhja-Koreale läbirääkimisi olümpiaalase koostöö üle

Lõuna-Korea pakkus täna Põhja-Koreale kõrgetasemelisi läbirääkimisi, et leida viise koostöö tegemiseks järgmisel kuul Lõuna-Koreas algavate taliolümpiamängudega seoses.

Päev varem ütles Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un oma uusaastapöördumises, et soovib saata delegatsiooni olümpiale, kuigi kordas tuumaähvardusi USA-le. Analüütikute sõnul püüab Kim tekitada lõhet Souli ja viimase liitlase Washingtoni vahele, et leevendada rahvusvahelist isolatsiooni ja sanktsioone, vahendab Associated Press.

Lõuna-Korea ühinemisminister Cho Myoung-gyon ütles, et Lõuna-Korea teeb ettepaneku kahe Korea kohtumiseks 9. jaanuaril Panmunjomi piirikülas, et arutada olümpiaalast koostööd ja üldist suhete parandamist.