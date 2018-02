Lõuna-Korea on elevil: Põhja-Korea liidri õde on rase

Taliolümpia raames Lõuna-Koread külastanud Kim Yo-jong – Põhja-Korea liidri Kim Jong-un'i õde – avalikustas seal viibides, et on rase.

Vähemalt nii teatab Lõuna-Korea meedia, mis uudise üle ka elavat huvi üles näitab. Info pärinevat tundmatuks jäävatelt Lõuna-Korea valitsuse allikatelt.

Suur huvi on tingitud sellest, et Põhja-Korea praeguste võimulolijate kohta on tegelikult teada väga vähe ja nad on oma erilise positsiooni tõttu nagu kuningliku pere liikmed.

Enamasti pärinevad nende kohta käivad uudised Lõuna-Korea luurajatelt. Suur erand oli 2013. aasta juhtum, kui Kim Jong-uni kutsel korduvalt Põhja-Koread külastanud Dennis Rodman (kunagine NBA korvpallitäht) paljastas, et tutvus liidri abikaasa ja nende tütrega.

Põhja-Korea liidril usutakse olevat veel lisaks kaks last, aga see kõlakas põhineb peamiselt sellel, kui tema abikaasa on pikalt avalikkuse silma alt ära olnud.

Põhja-Korea liider on lasknud endast avalikkuse ees kujundada legendi ja lausa poolmütoloogilise olendi. Sama kohtlemine ei laiene lähisugulastele nagu vennad või õed, keda näidatake just tavaliste parteiliikmetena, olgu nende poliitiline roll milline tahes.

Kim Yo-jong seega Põhja-Korea riiklikus propagandamasinas mingit erilist rolli ei oma. Seega on ka vähetõenäoline, et tema oletatav beebi võiks kunagi tulevikus liidrikohale pretendeerida.