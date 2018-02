Lõuna-Korea olümpialinna ümbruse restoranid eiravad koeraliha pakkumise keeldu

Pea kõik koeraliharestoranid Lõuna-Korea Pyeongchangi maakonnas, kus homme toimub taliolümpiamängude avatseremoonia, on eiranud valitsuse nõudmist lõpetada selle toidu pakkumine, tunnistas kohalik ametnik täna.

Arvatakse, et lõunakorealased söövad suvise delikatessina ära umbes miljon koera aastas. Usutakse, et alati keedetav rasvane punane liha annab juurde energiat, vahendab AFP.

Aktivistid on korraldanud kampaaniaid koeralihasöömise keelustamiseks ning internetis on kutsutud üles selle tõttu ka Pyeongchangi olümpiamänge boikottima. Soulis on toimunud meeleavaldusi.

Kohalikud võimud nõudsid Pyeongchangi maakonna 12 koeraliharestoranilt koeraliha pakkumise peatamist olümpiamängude ajaks, lubades maksta selle eest toetust.

Kuuletunud on aga vaid kaks, kurtis Pyeongchangi maakonna ametnik Lee Yong-bae AFP-le.

„Me oleme saanud restoranipidajatelt palju kaebusi, et me ohustame nende elatist,” ütles Lee. „Mõned neist läksid alguses üle sealiha või muude asjade müümisele koeraliha asemel, kuid leidsid, et müük langes järsult. Siis läksid nad tagasi koeraliha juurde.”

Sildid, mis reklaamisid koeraliharoogi nagu boshintang (tervisesupp), yeongyangtang (toitev supp) või sacheoltang (aastaringne supp) on asendatud neutraalsematega nagu yeomsotang (kitsesupp), et vältida „halva mulje jätmist välismaalastele” olümpiamängude ajal, teatas Lee.