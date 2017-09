Lõuna-Korea korraldas mereväeõppuse, soovib suuremaid lõhkepäid ja teatas Põhja-Korea raketi liigutamisest

Lõuna-Korea teatas teisipäeval, et Põhja-Korea tuuma- ja raketiohule aitaks paremini reageerida kokkulepe USA-ga Lõuna-Korea lõhkepeade massipiirangu tühistamiseks. Lõuna-Korea ajaleht teatas aga teisipäeval, et Põhja-Korea liigutab ilmselt mandritevahelist ballistilist raketti läänerannikule. Lõuna-Koreas toimus ka mereväeõppus.

Lõuna-Korea ajaleht Asia Business Daily teatas teisipäeval anonüümsele allikale viidates, et Põhja-Koread on nähtud liigutamas raketti, mis paistab olevat mandritevaheline ballistiline rakett, lääneranniku suunas, vahendab Reuters.

Rakett hakkas liikuma esmaspäeval ning seda on nähtud liikumas vaid öösel, et vältida jälgimist, teatas ajaleht.

Lõuna-Korea kaitseministeerium, mis teatas esmaspäeval, et Põhja-Korea on valmis igal ajal mandritevahelise ballistilise raketi välja laskma, ütles, et ei saa ajalehe teateid kinnitada.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in ja USA riigipea Donald Trump leppisid aga esmaspäeval kokku Lõuna-Korea rakettide lõhkepeade massipiirangu tühistamises, teatas Lõuna-Korea presidendi kantselei. See võimaldab rünnata Põhja-Koread sõjalise konflikti korral suurema jõuga. Valge Maja teatel andis Trump sellele põhimõttelise nõusoleku.

Praeguste piirangute järgi, mida viimati muudeti 2012. aastal, võib Lõuna-Korea arendada rakette, mille lennuulatus on kuni 800 kilomeetrit ja maksimaalne kandevõime 500 kilogrammi.

Teisipäeval toimus Lõuna-Koreas ka mereväeõppus.

„Tänane õppus viidi läbi Põhja-Korea provokatsioonideks valmistumiseks merel, meie mereväe valmisoleku inspekteerimiseks ja meie vaenlase karistamise tahte kinnitamiseks,“ ütles Lõuna-Korea mereväeohvitser kaitseministeeriumi briifingul.