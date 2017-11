Lõuna-Korea kaalub olümpiamängude pärast sõjaväeõppuse ärajätmist

Lõuna-Korea kaalub iga-aastase koos USA-ga läbi viidava sõjaväeõppuse ärajätmist järgmisel aastal, et minimeerida Põhja-Korea agressiivse reaktsiooni ohtu Lõuna-Koreas toimuvate taliolümpiamängude ajal, teatas agentuur Yonhap täna.

Põhja-Korea peab Lõuna-Korea ja USA regulaarseid ühisõppusi ettevalmistusteks sissetungiks ning on korraldanud vastuseks raketikatsetusi või käitunud muul viisil agressiivselt, vahendab Reuters.

Taliolümpiamängud toimuvad Lõuna-Koreas Pyeongchangis 9.-25. veebruaril ja paraolümpiamängud 8.-18. märtsil.

Yonhap teatas Lõuna-Korea presidendiadministratsiooni Sinise Maja anonüümseks jäänud allikale viidates, et õppuse ärajätmise võimalust on kaalutud väga pikka aega.

Lõuna-Korea ja USA viivad õppuse läbi tavaliselt märtsis ja aprillis. Osaleb umbes 17 000 USA ja üle 300 000 Lõuna-Korea sõduri.

Lõuna-Korea loodab, et Põhja-Korea osalemine olümpiamängudel aitab suhteid parandada. Lõuna-Korea on teatanud, et kõik Põhja-Korea sportlased, kellel on õigus võistlustel osaleda, on teretulnud.

Mängudele on kvalifitseerunud Põhja-Korea iluuisupaar, kuid nende osavõttu pole kinnitatud.