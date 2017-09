Lõuna-Korea ja USA sõlmisid kokkuleppe, et suurenda Lõuna-Korea raketivõimekust

Lõuna-Korea ja USA presidendid leppisid kokku põhimõttes, et vaadata üle senini kehtinud militaarkokkulepped, mis seavad Lõuna-Korea rakettidele piirangud nii kaalus kui laskeulatuses.

Lõuna-Korea sinise maja esindaja sõnas: „Reedeses telefonikõnes leppisid president Trump ja Moon kokku, et on oluline anda endast maksimum, et avaldada survet Põhja-Koreale, et see loobuks senistest provokatsioonidest ning hakkaks pidama tuumarelvade osas läbirääkimisi,", vahendas CNN.

„Riigipead olid ühel meelel, et Lõuna-Korea peab kasvatama oma julgeolekut, et vastata Põhja-Korea ähvardustele,“ lõpetas sinise maja esindaja.

Aastal 2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Lõuna-Koreal õigus arendada ballistilisi rakette, mille laskeulatus pole suurem kui 800 kilomeetrit ning maksimumkaal on kuni 500 kilogrammi.

Lisaks sellele andis Trump heakskiidu Lõuna-Korea plaanile soetada USA käest miljardi dollari väärtuses sõjaväetehnikat.

See on viimane areng suhetes Põhja-Korea ja USA vahel, mis muutusid eriti pingeliseks pärast seda, kui Põhja-Korea ähvardas sihtida tuumapea Guami saarele Vaikses ookeanis.

Trumpi valitsus on olnud erinevalt meelestatud presidendi diplomaatilises lahenduses Pyongyangi suunal „tegutsemine enne kui rääkimine“. Mõned Trumpi administratsiooni liikmed on pigem meelel, et otsida rahumeelset lahendust.