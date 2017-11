Lõuna-Korea arsti hämmastab parasiitide hulk Põhja-Koreast üle jooksnud sõduri kehas

Põhja-Korea ülejooksik, kes Lõuna-Koreasse põgenemisel kuulirahe alla sattus, on stabiilses seisundis, kuid kubiseb parasiitidest, mis võib halvendada tema ellujäämisvõimalusi, teatas tema raviarst Lee Cook-jong.

Sõdur jooksis üle piiri Panmunjomi rahukülas esmaspäeval. Tema endised kamraadid avasid tema pihta tule ja tabasid vähemalt neljal korral, vahendab AFP.

Kolm Lõuna-Korea sõdurit roomasid talle järele, misjärel viidi ta helikopteriga Lõuna-Korea haiglasse, kus talle on tehtud kaks ringi operatsioone.

„Elutähtsad näitajad, sealhulgas tema pulss, on stabiilseks naasmas,” ütles Lee ajakirjanikele.

Lee hoiatas aga, et sõduri seisund võib iga hetk kiiresti halveneda.

„Me jälgime teda hoolikalt, et hoida ära võimalikke tüsistusi,” ütles Lee, kes eile teatas, et mehe peensoolest on leitud tohutu hulk parasiite, sealhulgas ümarusse.

„Ma ei ole 20-aasta jooksul arstina midagi sellist kunagi näinud,” ütles Lee ja lisas, et pikim eemaldatud uss oli 27 sentimeetrit pikk.

Parasiidid, eriti ümarussid on Põhja-Koreas levinud, sest inimesed söövad tooreid köögivilju, mida on väetatud inimeste väljaheidetega, kommenteerivad eksperdid.

Need olid kuni 1980. aastateni tavalised ka Lõuna-Koreas, enne kui riik rikastus ja üldlevinuks sai muude väetiste kasutamine.

Lõuna-Korea ametnike sõnul tehti ülejooksiku suunas vähemalt 40 lasku. Alguses ütlesid arstid, et ta sai kuus tabamust, kuid nüüd on seda arvu vähendatud neljale, sest on kindlaks tehtud, et mõned haavad on tekitanud kehast väljuvad kuulid.

Üks hullemaid haavu on kõhus, kus kuul purustas vaagnaluu.