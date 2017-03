Lõuna-Korea armee viidi pärast presidendi tagandamist Põhja-Korea hirmus häireseisundisse

Lõuna-Korea armee viidi reedel häireseisundisse seoses Põhja-Korea võimaliku provokatsiooniga pärast põhiseaduskohtu otsust tagandada Lõuna-Korea president Park Geun-hye.

„Riigikaitseministeerium ja ühendatud staabiülemate komitee andsid kõigile sõjaväelastele käsu suurendada tähelepanelikkust ja valvsust Põhja-Korea suhtes,“ teatas Lõuna-Korea sõjaväeametnik agentuurile Yonhap.

Esialgu ei näita Põhja-Korea armee üles mingit ebatavalist reageeringut Lõuna-Korea poliitilisele kriisile.

Põhja-Korea riiklik meedia nimetas aga tagandatud president Parki reedel „tavaliseks kurjategijaks“.

„Tal oli „presidendina“ alles jäänud veel üks aasta, aga nüüd, kui ta on kukutatud, on ta uurimise all nagu tavaline kurjategija,“ teatas Põhja-Korea ametlik uudisteagentuur KCNA Reutersi vahendusel.

Pärast Parki tagandamisotsuse teatavaks tegemist püüdsid sajad Parki toetajad kohtu juures politsei barrikaadidest läbi murda ning kaks inimest sai politsei teatel surma.