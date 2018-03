Lõuna-Korea ametnikud: Kim Jong-un heitis kohtumisel enese üle nalja ning joodi ära mitu pudelit veini ja kohalikke napse

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un heitis enda kujutamise üle rahvusvahelises meedias nalja, kui võõrustas Lõuna-Korea delegatsiooni Pyongyangis kohalike napsude ja külmade nuudlitega, teatasid kaks allikat Lõuna-Korea valitsusest.

Kohtumisel lubas Kim tuumarelvadest loobuda ja ütles Lõuna-Korea ametnikele, et sooviks kohtuda USA presidendi Donald Trumpiga, teatas Lõuna-Korea delegatsiooni juht Chung Eui-yong eile ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Kim tegi aga kohtumisel ka kergel toonil märkusi enda kujutamise üle väljaspool Põhja-Koread rahvusvahelises meedias ja mujal, teatas üks Lõuna-Korea presidendiadministratsiooni ametnik.

Ametniku sõnul oli Kim oma kuvandist „väga teadlik” ning reageeris kommentaaridele tema kohta lõdvestunult, heites aeg-ajalt enda üle nalja.

Lõuna-Korea delegatsiooni visiidi ajal ei näidatud välja mingeid negatiivseid tundeid ning Kim oli esimene, kes tundlikud teemad jutuks võttis, teatas Lõuna-Korea ametnik.

„Siis teadsime me, et Põhja- ja Lõuna-Korea jõupingutused, mis algasid pärast Moon Jae-ini administratsiooni töö algust, on ennast ära tasunud,” lausus üks Põhja-Koreas visiidil käinud lõunakorealane.

Lõuna-Korea delegatsioonile serveeriti esimesel päeval Põhja-Korea ühepajatoitu ja teisel päeval teist kohaliku köögi eripära, külmi nuudleid, teatas Lõuna-Korea presidendiadministratsiooni ametnik.

Kim ja lõunakorealased jõid ära mitu pudelit veini, ženšenninapsu ja korea viina soju’d, teatas ametnik.

„Pudelid muudkui tulid,” teatas teine allikas.

Õhtusöögil said Lõuna-Korea ametnikud jälgida ka Kimi ja tema naise Ri Sol-ju omavahelist käitumist.

Allikas kirjeldas abikaasasid „võrdseina”.

„Nad näisid olevat teineteisele üsna lähedased ja ta ei paistnud olevat üks sellistest konservatiivsetest meestest,” kirjeldas Lõuna-Korea allikas Kimi abielumehena.