Lõuna-Austraalia kuumalaine lööb rekordeid, temperatuur tõusis 49,5 kraadini

Austraalia ringhääling ABC teatas, et Lääne-Austraalia farmerid on pidanud tapma vähemalt 2500 metsikut kaamelit, keda peetakse Austraalias kahjuriteks. Paljud on enam kui 50-kraadise temperatuuriga liikunud karjamaadele, kus nad kasutavad ära väärtusliku veevaru ja sööda, mida on vaja kariloomadele.