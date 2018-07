Lõuna-Aafrikas sõid lõvid ära ninasarvikuid jahtinud salakütid

Lõuna-Aafrika Vabariigis Kenton-on-the-Seas sõid lõvid ära grupi ninasarvikute salakütte, teatas looduskaitseala omanik, kus juhtum aset leidis.

Kolme salaküti jäänused leiti Simbuya looduskaitsealalt koos võimsate püssidega, teatas omanik Nick Fox, kelle sõnul kahtlustatakse, et salaküttide kallal oli maiustanud kuus lõvi, kes ongi looduskaitsealal ohustatud ja salaküttide poolt oma sarvede pärast ülimalt himustatud ninasarvikute kaitsmiseks, vahendab Time.

Salakütid sisenesid looduskaitsealale ööl vastu 2. juulit. Foxi sõnul näitab kogu leitud varustus, et eesmärk oli tappa ninasarvik ja eemaldada sarved.

Looduskaitseala omanik said teada, et midagi on valesti, kui rahutuks muutusid salaküttide avastamiseks mõeldud koerad. Seejärel tegid palju kära lõvid.

Eilse seisuga ei olnud päris selge, mitu salakütti oma otsa leidis, teatas Fox, kuid lisas, et seda uurib politsei.