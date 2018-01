Lõuna-Aafrika Vabariigis hukkus rongi ja veoki kokkupõrkes neli inimest

Kokkupõrge leidis aset Free State’i provintsis Kroonstadi lähedal, vahendab BBC News.

Reisija ütles kohalikule meediale, et veok ei saanud enne raudteeülesõitu pidama ja põrkas rongiga kokku.

Rongist evakueeriti politsei teatel umbes 850 reisijat.

Veokijuht üritas põgeneda, kuid politsei pidas ta kinni, teatas reisija Seipati Moletsane kohalikule uudisteportaalile.

Rong oli teel rannikulinnast Port Elizabethist riigi majanduspealinna Johannesburgi.

[UPDATE] - Reports from the train collision in the Free State show that four people have sustained fatal injuries. @ewnupdates @eNCA @JacaNews @SABCNewsOnline @jour_maine @News24_SA @OFMNews9497 pic.twitter.com/RmBgaQoEqS