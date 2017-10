Londonis sõitis auto rahva sekka, 11 inimest sai viga

Intsident leidis aset kella 16.30 paiku Natural History Museum'i lähedal, kus sõiduauto keeras väidetavalt „tahtlikult“ rahvarohkele kõnniteele ja sõitis otsa mitmele jalakäijale, kes said vigastada, vahendab uudisteportaal Sky News.

Üks mees võeti sündmuskohal vahi alla, teatas politsei.

Ajalehe Daily Mail uudisteportaal avaldas õhtul foto möödakäijate poolt maha murtud tumedanahalisest mehest, kes oli väidetav ründaja. Tema motiiv on esialgu selgusetu.

Briti valitsusjuhti Theresa May'd informeeriti juhtunust.

Juhtunut uurib politsei. Londoni politsei kinnitas õhtul Twitteris, et vahejuhtumit Exhibition Roadil Lõuna-Kensingtonis ei käsitleta kui terrorismiga seotud intsidenti.

The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017