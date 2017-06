Londonis sõitis auto mošee juures jalakäijatele otsa, mitmed on vigastatud

Londonis sõitis valge kaubik mošee juures jalakäijatele otsa, viga sai mitu inimest. Üks inimene on arreteeritud.

Metropolitani politsei andmeil teatati kohaliku aja järgi vahetult pärast südaööd juhtumist Põhja-Londonis, Seven Sisters Roadil, vahendab CNN. "Üks inimene on arreteeritud. Uurimine jätkub. Rohkem informatsiooni avaldatakse pärast selle kinnitamist," ütles politsei.

Politsei sõnul on praegu liiga vara öelda, kas tegemist oli terrorirünnakuga.

Suurbritannias on terroriohu tase tõstetud astmele "tõsine" (severe), mis tähendab, et rünnak on väga tõenäoline.

Londoni kiirabi teatas Twitteris, et sündmuspaigale on saadetud mitu brigaadi ja rohkem informatsiooni jagatakse, kui see on võimalik.

Õnnetus toimus naabruskonnas, kus elab suur moslemikogukond ja lähedalasuval mošeel on kurikuulus maine kohana, kus varemalt islami militaristid kogunesid. Tänaseks on mošee uute juhtidega täielikult muutunud.

BBC teatel sõitis auto meelega otsa jalakäijatele, kes olid äsja lahkunud mošeest palvuselt.

CNN-i rahvusliku terrorismi analüütik Peter Bergen sõnas, et ramadaani ajal pole ebatavaline, et sellises riigis nagu Suurbritannia, on sellisel kellaajal tänavatel liikumas palju inimesi, kes teevad paastumises pausi ja käivad palvetamas.

Katusorganisatsioon Briti Mosleminõukogu (MCB)andmetel ei toimunud õnnetus Finsburi pargi juures asuva mošee ees, vaid Moslemi Hoolekande Maja lähedal.

Varem sel kuul sõitsid kolm meest kesklinnas London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonnas kaubikuga rahva sekka ja asusid seejärel tänaval viibivaid inimesi pussitama. Politsei reageeris kiiresti, kuid sellest hoolimata sai surma kaheksa ja vigastada üle 40 inimese. Ründajad lasti maha. Rünnaku võttis omaks äärmusrühmitus Islamiriik.