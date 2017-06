Londonis põlenud Grenfell Toweriga sarnane ohtlik fassaadikate on umbes 600 Briti kõrghoonel

Suurbritannia peaministri kantselei teatel on kogu riigis umbes 600 kõrghoonet, millel on samasugune fassaadikate, nagu oli Londoni Grenfell Toweril, mille põlengus hukkus või jäi kadunuks (ja on eeldatavasti hukkunud) 79 inimest.

Pärast Londoni suurtulekahju on kogu Ühendkuningriigi kõrghooned luubi alla võetud ja kolm neist on osutunud tuleohtlikeks ning lisa uuringute tulemusi avalikustatakse järgmise 48 tunni jooksul, vahendab BBC News.

Briti peaministri kantselei pressiesindaja ütles, et elanike teavitamine on absoluutselt hädavajalik.

Peaminister Theresa May sõnul on kõiki kohalikke võime, kes kortermajade eest vastutavad, teavitatud.

Grenfell Toweri paiknemispiirkonna, Londoni Kensingtoni ja Chelsea omavalitsuse juht astus kriitika tõttu võimude tegevuse aadressil tagasi.

May ütles parlamendi alamkojas, et omavalitsus ei tulnud põlengu tagajärgedega toime ning oli õige, et selle juht Nicholas Holgate tagasi astus.

May sõnul teevad kõik Briti omavalitsused, kus potentsiaalselt ohtlikud hooned asuvad, koostööd kohalike tuletõrjeteenistustega ning astuvad kõik võimalikud sammud hoonete ohutuse ja elanike informeerituse tagamiseks.

Kui parlamendis nõuti rohkem üksikasju selle kohta, kas fassaadikate vastas tuleohutus- ja ehituseeskirjadele, ütles May, et materjalide katsetuste tulemused avaldatakse kahe järgneva päeva jooksul.

14. juuni tulekahjus ellu jäänutele on välja makstud üle 700 000 naela ning May kinnitas, et midagi tagasi maksta ei tule.

Samuti kinnitas May, et ressursid on saadaval kõigile, keda tulekahju puudutas, vaatamata sisserändealasele staatusele.