Londonis lapsehoidja mõrvanud ja hoovis surnukeha põletanud paar mõisteti eluks ajaks vangi

Londonis elanud Prantsuse paar, kes mõrvas oma lapsehoidja ja püüdis surnukehast vabaneda seda tagahoovis põletades, mõisteti eluks ajaks vangi esimese vabanemise võimalusega 30 aasta pärast.

Londoni Old Bailey kohus mõistis psühhiaatrilisel ravil oleva Sabrina Kouideri ja Ouissem Medouni süüdi 21-aastase Sophie Lionnet’ mõrvas 2017. aasta septembris, vahendab AFP.

„Ta suri tahtliku ja kestva vägivalla, mitte õnnetuse tagajärjel,” ütles prokurör Aisling Hosein eelmisel kuul, kui paar süüdi mõisteti. „Nad osalesid mõlemad koos ja mõtlesid välja plaani tema surnukeha hävitamiseks ja selle õudse kuriteo eest vastutusest pääsemiseks.”

Vandekohus mõistis Kouideri ühehäälselt ja Medouni häältega 10-2 süüdi 24. mail.

Mõlemad eitasid Lionnet’ mõrva, kuid tunnistasid tema surnukeha põletamist.

Paar küsitles ja piinas Lionnet’d, sest uskus, et Lionnet mängib kokku ühe Kouideri endise meessõbra, Iiri poistebändi Boyzone endise liikme Mark Waltoniga, kes Kouideri ja Medouni väitel kuritarvitas seksuaalselt nende pereliikmeid.

Kouider, kellel on kaks last, ütles kohtule, et peksis lapsehoidjat rängalt elektrijuhtmega.