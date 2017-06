Londoni terroristil oli seos 7/7 rünnakute kavandajaga. Võimude jaoks oli ta madala prioriteediga oht

Foto: Kuvatõmmis Youtube'i videoportaalist

Ajaleht The Times kirjutab, et üks terroristidest, kes nädalavahetusel Londoni sillal rahva sekka sõitis ja Borough' turul inimesi pussitas, oli vabaduses hoolimata sellest, et ta töötas mehe heaks, kes teadaolevalt aitas välja koolitada 2005. aasta 7. juuli terrorirünnakute (7/7) ninameest, ja oli nii politsei kui julgeolekuteenistuse Mi5 uurimise all.