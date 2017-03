Londoni terrorist viis rünnaku arvatavasti läbi üksi

Suurbritannia pealinnas Londonis neljapäeval neli inimest tapnud ja seejärel maha lastud terrorist Khalid Masood (52) tegutses politsei hinnangul üksi.

Ühtlasi ei ole võimudel informatsiooni võimalike tulevaste rünnakute kohta, vahendab BBC.

„Võimalik, et me ei saa kunagi teada, miks ta seda tegi,“ tõdes politseiametnik Neil Basu. „Me arvame jätkuvalt, et Massod tegutses tol päeval üksi ja ei ole mingit informatsiooni ega luureteavet edasiste rünnakute planeerimise kohta.“

„Meil on vaja tuua selgust, miks ta selle kirjeldamatu akti toime pani, et hajutada londonlaste kartusi ja anda selle julma teo ohvrite lähedastele rahu,“ tunnistas ametnik. „Me oleme otsustanud välja selgitada, kas Masood oli üksik ründaja, keda inspireeris terroristlik propaganda, või tegutses ta teiste julgustusel, toetusel ja juhtimisel.“

Terroriakti järel võeti kinni 11 inimest, kellest üheksa vabastati päev hiljem.

52-aastane ründaja, Ühendkuningriigi kodanik Khalid Masood (sünnijärgselt Adrian Elms) oli politseile varasemast teada. 2000. aastal mõisteti ta vangi vägivaldse noaga kallaletungi eest, kui ta tõmbas pubis joomakaaslase näole sügava lõikehaava.

Arvatav Islamiriigi järgija niitis neljapäeval Londoni Westminsteri sillal maha enam kui poolsada inimest, kellest kolm jättis oma elu. Enne, kui ründaja maha lasti, üritas ta tungida parlamenti ja jõudis surmavalt pussitada ka politseikonstaabel Keith Palmerit.

Rünnak vältas 82 sekundit.