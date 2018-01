Londoni-Pariisi kaitsekoostöö süvendamise osa on ka Prantsuse sõdurite naasmine Eestisse 2019. aastal

Suurbritannia ja Prantsusmaa lepivad täna kokku julgeolekualase koostöö süvendamises, mis sisaldab ka Prantsuse sõdurite naasmist Eestisse 2019. aastal.

Suurbritannia peaminister Theresa May loodab, et kokkulepe tekitab tema vastu head tahet Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimistel, vahendab Reuters.

May tahab kasutada kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga näitamaks, et Suurbritannial on endiselt Euroopa Liidu liikmesriikidele palju pakkuda.

„Tänane tippkohtumine rõhutab, et me jääme kindlaks oma inimeste kaitsmisele ja oma väärtuste säilitamisele liberaalsete demokraatiatena igasuguse ohu ees, kas kodus või välismaal,” teatas May oma avalduses. „Kuigi see tippkohtumine leiab aset ajal, kui Ühendkuningriik valmistub Euroopa Liidust lahkuma, ei tähenda see, et Ühendkuningriik lahkub Euroopast ... Tugev suhe meie kahe riigi vahel on Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Euroopa huvides, nii praegu kui ka tulevikus.”

May ja Macron peaksid andma vastastikku lubadusi ühistes operatsioonides osalemiseks.

Suurbritannia lubab saata kolm helikopterit Chinook Malisse Prantsusmaa terrorismivastase operatsiooni logistiliseks toetamiseks ja osaleda Euroopa uues kaitsealgatuses, mille ingliskeelne nimetus on European Intervention Initiative.

Prantsusmaa on omakorda võtnud omale kohustuse panustada sõduritega Suurbritannia juhitud NATO jõududesse Eestis 2019. aastal.