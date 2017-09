Londoni metroos toimus teadete kohaselt plahvatus

Pealtnägijad kirjeldasid vähemalt üht reisijat, kellel olid näovigastused, vahendab BBC News.

Räägitud on ka paanikast, kui hirmunud reisijad kohaliku aja järgi kell 8.20 Parsons Greeni jaamas Fulhami piirkonnas rongist välja tormasid.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) September 15, 2017

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA

— Emma (@EmmaStevie1) September 15, 2017