Londoni metroos toimunud plahvatust võetakse terroriaktina, 22 inimest sai viga

Politsei uurib plahvatust Londoni District Line'i metroliini rongis Londoni edelaosas täna hommikul kell 8.20. On avaldatud pilt valgest ämbrist, mille ümber on põlev kilekott, kuid suuri purustusi näha pole.

Londoni politsei teatel sai hulk inimesi viga ja teistel soovitati piirkonda vältida. Briti tervishoiuteenistuse NHS-i teatel viidi 18 inimest haiglasse ja veel neli tuli ise arstiabi saama, mis teeb vigastatute arvuks 22, vahendab BBC News.

Londoni politsei esindaja Mark Rowley sõnul põhjustas plahvatuse omavalmistatud lõhkekeha õhkimine. Enamik vigastustest on tema sõnul põletused.

Blast caused by detonation of improvised explosive device - @metpoliceuk on Parsons Green tube explosion

https://t.co/9YcBEPhI3y pic.twitter.com/0SZrqYeGJ9— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 15, 2017

Räägitud on ka paanikast, kui hirmunud reisijad Parsons Greeni jaamas Fulhami piirkonnas rongist välja tormasid.

Politsei teatel tegeldakse intsidendiga kui terroriaktiga.

Kokku on kutsutud Briti valitsuse eriolukorrakomitee COBRA.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

— Rigs (@RRigs) September 15, 2017