Londoni metroos toimunud plahvatuses sai viga ka üks eestlane

Täna hommikul toimus Londoni District Line'i metroliini rongis plahvatus. Välisministeeriumi kinnitusel sai viga ka üks eestlane.

"Välisministeerium sai Briti ametivõimudelt teate, et kannatanute seas oli ka eestlane," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Armo Vask. Ta lisas, et seni ei ole kannatanu Eesti saatkonna poole abipalvega pöördunud. Vask ütles, et täpsem informatsioon kannatanu olukorra kohta puudub.

Londoni politsei teatel sai hulk inimesi viga ja teistel soovitati piirkonda vältida. Briti tervishoiuteenistuse NHS-i teatel viidi 18 inimest haiglasse ja veel neli tuli ise arstiabi saama, mis teeb vigastatute arvuks 22, vahendab BBC News.

Politsei käsitleb intsidenti kui terroriakti.