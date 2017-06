Londoni linnapea: Trumpi visiit Suurbritanniasse tuleks tühistada

Londoni linnapea Sadiq Khan kutsus valitsust üles tühistama USA riigipea Donald Trumpi ametlikku visiiti Ühendkuningriiki.

Linnapea ütles esmaspäeva õhtul telekanalile Channel 4, et Trump eksis mitmel moel ega peaks saama võimalust sinna riigivisiidile tulla. „Ma ei arva, et me peaksime USA riigipea ees punase vaiba lahti rullima ajal, mil tema poliitikad lähevad vastuollu kõigega, mille eest me seisame,“ ütles ta.

„Kui sul on eriline suhe (special relationship –inglise k), ei erine see kuigipalju sellest, kui sul on lähedane sõber. Te seisate tema kõrval rasketel aegadel, kuid vaidlete talle vastu, kui ta peaks eksima. Trumpi puhul on kõvasti asju, mille puhul ta eksib,“ leidis Khan.

USA president pälvis nädalavahetusel tähelepanu, kui asus terrorirünnaku järel alusetult süüdistama Londoni meeri.

„Vähemalt seitse surnut ja 48 haavatut. Londoni linnapea ütleb, et ei ole põhjust muretsemiseks!“ säutsus president oma Twitteri kontol päev pärast seitsme hukkunuga terrorirünnakut, tõlgendades valesti linnapea hiljutist avaldust.

Tegelikult ütles Khan, et inimestel ei tuleks tunda muret täiendavate politseijõudude saabumise pärast pealinna tänavatele. Kui meer Trumpi parandas, otsustas viimane aga uuesti rünnata. Ta kirjutas, et Khani avalduse näol oli tegemist haletsusväärse vabandusega.