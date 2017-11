Londoni linnapea: Trump reetis Briti-USA erisuhte, tema riigivisiit tuleb tühistada

Suurbritannia paremäärmusliku organisatsiooni Britain First postituste jagamine USA presidendi Donald Trumpi poolt on kahe riigi vahelise „erisuhte” reetmine, teatas Londoni linnapea Sadiq Khan.

„Paljud britid, kes armastavad Ameerikat, ja ameeriklased näevad seda meie kahe maa vahelise erisuhte reetmisena,” ütles Khan täna, vahendab Sky News.

„On raske uskuda, et meie lähima liitlase president ei saa aru, et tema toetus sellele äärmusorganisatsioonile õõnestab aktiivselt sallivuse ja mitmepalgelisuse väärtusi, mis muudab Suurbriannia nii suurepäraseks,” lausus Khan.

Khan leiab, et Trumpi viimase tegevuse tõttu tuleks tema kavandatav riigivisiit Suurbritanniasse tühistada.

„Selle suurepärase mitmepalgelise linna linnapeana olen ma varem Theresa Mayd üles kutsunud tühistama tema ekslikult otsustatud riigivisiidi pakkumist president Trumpile,” ütles Khan. „Pärast seda viimast intsidenti on üha rohkem selge, et president Trumpi igasugune ametlik visiit Suurbritanniasse kõigis vormides ei oleks teretulnud. Meie maa peaminister peaks kasutama kogu mõju, mida tema ja tema valitsus väidavad endal presidendi ja tema administratsiooni juures olevat, et paluda tal need säutsud kustutada ja Briti rahva ees vabandada.”

May ametlik pressiesindaja ütles eile, et ässitusvideote jagamine oli „presidendist vale”.

Trump vastas Twitteris ja soovitas Mayl keskenduda mitte temale, vaid radikaalsele isalmiterrorismile, mis leiab aset Ühendkuningriigis.