Londoni linnapea: sisserände süüdistamine kuritegevuses on Trumpist pöörane

Londoni linnapea Sadiq Khan ütles, et Donald Trumpist on pöörane süüdistada vägivaldse kuritegevuse lisandumises sisserännet. Trump kritiseeris varem Khani tegevust kuritegevuse ja rünnakute ohjeldamisel.

„Mõte, et selles võib süüdistada sisserännet Aafrikast on minu arvates pöörane ja me peaksime ta välja kutsuma, kui ta nii teeb,” ütles Khan täna BBC raadiole, vahendab Reuters.

Trump ütles eile avaldatud intervjuus ajalehele The Sun, et Londoni linnapea on teinud terrorismi osas väga halba tööd, ning viitas „kuritegevusele, mida sisse tuuakse”.

„Ma arvan, et ta on teinud terrorismi osas väga halba tööd,” ütles Trump The Sunile. „Ma arvan, et ta on teinud halba tööd kuritegevuse osas, kui vaadata, kõik need kohutavad asjad toimuvad siin, koos kogu selle kuritegevusega, mida sisse tuuakse.”