Londoni kõrghoone põlengus hukkus vähemalt 58 inimest

Viimastel andmetel hukkus Londoni 24-korruselise korterelamu põlengus vähemalt 58 inimest, ilmselt kasvab number veelgi.

Suurbritannia pealinna politseiülem Stuart Cundy kinnitas mainitud numbrit, vahendab Reuters. 19 inimest on hetkel haiglas, neist kümme kriitilises seisundis.

Avalikult on välja öeldud kolme hukkunu nimed: Süüria põgenik Mohammed Alhajali (23), viieaastane Isaac Shawo ning kunstnik nimega Khadija Saye.

Õnnetuse järel on paljud heategijad annetanud tornmaja elanikele riideid ja toiduaineid ning pakkunud öömaja. Selle kõrval on ühiskonnas siiski tunda ka rahulolematust ning heidetakse ette, et valitsus reageeris olukorrale kehvasti ning lõhe ühiskonnas suureneb veelgi.

Majaelanikud ütlevad, et Suurbritannia peaminister Theresa May'l kulus liiga palju aega, et mahutada oma nädalakavva põlengus kannatada saanutega kohtumine; maja polnud ohutu ning võimud tegutsevad liiga aeglaselt, et anda lähedastele infot hukkunute ja vigastatute kohta.

Tulekahju puhkes 24-korruselises 120 korteriga hoones ööl vastu kolmapäeva. Enam kui kahesajal tuletõrjujal kulus ööpäev, et tulele lõplikult piir panna. Inimesed olid majas lõksus ja abitud, nii mõnigi elanik viskus aknast välja.