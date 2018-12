Londoni droonikaoses vahi alla võetud abielupaar lasti vabadusse

Ööl vastu laupäeva lennujaama lähistel „droonide kriminaalses kasutamises“ kahtlustatavana vahi alla võetud mees ja naine lasti Sussexi politsei teatel täna hommikul süüdistust esitamata vabadusse, vahendab uudistekanal BBC.

Ametivõimude teatel olid nad väga koostööaltid ja nende tunnistuste kontrollimisel sai selgeks, et nad vahistati alusetult.

Täna on lennuväli teist järjestikust päeva avatud, kuigi osa lende lükkub endiselt eelmiste päevade droonikaose tõttu edasi, mistõttu soovitakse enne lennujaama tulemist kindlasti üle kontrollida lennu toimumise täpne aeg.

Jaama sulgemine oli majanduslikult väga kulukas: kaks päeva suletud olnud lennujaamas tühistati 760 lendu ning lõksu jäi rohkem kui 110 000 inimest. Et kurikaelade tabamist kiirendada, pani lennujaam välja ka 50 000 naelsterlingu suuruse (55 000 eurot) preemia vihje eest, mis viib või aitab viia juhtunu lahendamiseni.

Oma panuse droonide tõrjumisse andis sel nädalal nii politsei kui ka sõjavägi.

James Collis, Lääne-Sussexi politseikomissar, ütles ajakirjanikele, et seoses intsidentidega sel nädalal säilib nende kohalolek lennujaama lähistel, et tuvastada vajadusel võimalikud droonid ja need taevast kiiresti alla tuua.

Ka Londoni Gatwicki lennujaama töötajatele tagati võimekus droonidega võidelda: see hõlmab teadaolevalt nii tehnoloogilisi jälitusvahendeid, aga ka õigust droon relvaga alla lasta.

Tulenevalt seadustest ei tohi lennujaamast kuni ühe kilomeetri kaugusel drooni lennutada.