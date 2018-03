London ootab Moskvalt selgitust endise agendi mürgitamise kohta täna keskööks

Moskva peab täna keskööks selgitama, miks kasutati endise Vene agendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamiseks Suurbritannias Venemaal toodetud närvimürki.

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles eile, et on ülimalt tõenäoline, et Venemaa on eelmisel pühapäeval Salisburys toimunud rünnaku eest vastutav, vahendab BBC News.

Ka USA välisminister Rex Tillerson ütles, et näib, et see „tõeliselt karjuv tegu tuli selgelt Venemaalt” ja sellel peavad olema tõsised tagajärjed.

Suurbritannia siseminister Amber Rudd juhatab täna valitsuse eriolukordade komitee Cobra istungit, kus juhtumit arutatakse.

Endine topeltagent Skripal (66) ja tema tütar Julia (33) leiti pingile kokkuvajununa Salisbury kesklinnast. Nad on haiglas kriitilises, kuid stabiilses seisundis.

Tõsises seisundis on ka politseinik Nick Bailey, kes esimesena Skripali ja tema tütrega tegeles. Ta on siiski suutnud oma perekonnaliikmetega rääkida.

May ütles eile parlamendi alamkojas, et rünnakus kasutatud mürk oli Venemaal välja töötatud sõjaline närvimürk Novitšok.

„See oli kas Vene riigi otsene tegu meie maa vastu või kaotas Vene valitsus kontrolli oma potentsiaalselt katastroofilist kahju tekitava närvimürgi üle ja lasi sel teiste kätte sattuda,” ütles May.

May teatas, et Briti välisministeerium on välja kutsunud Venemaa suursaadiku, et viimane seletaks, kummaga neist võimalustest tegemist on.

May hoiatas, et kui teisipäevase päeva lõpuks ei tule mingit usutavat vastust, järeldab Ühendkuningriik, et on toimunud ebaseaduslik jõu kasutamine Moskva poolt.

May sõnul peab Ühendkuningriik olema valmis võtma Venemaa vastu kasutusele palju ulatuslikumad meetmed kui varem. Kui Venemaalt adekvaatset seletust ei tule, esitletakse neid meetmeid alamkojale kolmapäeval.

May kirjeldas mürgitamist valimatu ja hoolimatu teona Ühendkuningriigi vastu, mis seadis ohtu süütute tsiviilisikute elud.

Briti kolleegi Boris Johnsoniga telefoni teel rääkinud USA välisminister Tillerson teatas, et toetab Suurbritannia hinnangut, et tõenäoliselt on vastutav Venemaa.

„Me nõustume, et need, kes on vastutavad, nii need, kes panid kuriteo toime, kui ka need, kes selleks käsu andsid, peavad seisma silmitsi vastavate tõsiste tagajärgedega,” ütles Tillerson. „Me seisame solidaarselt oma liitlase Ühendkuningriigi kõrval ja jätkame oma vastuste tihedat koordineerimist.”

May rääkis eile ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga ja nad olid ühel meelel, et on tähtis jätkata tegutsemist koostöös liitlastega, et vastata „Venemaa agressiivse käitumise laialdasele mustrile”.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova ütles, et May avaldus oli tsirkuseetendus Briti parlamendis.