Lõhestunud Euroopa Liit koguneb hädakorraliselt põgenikekriisi arutama

Euroopa Liidu liidrid kogunevad täna Brüsselis, et arutada eurooplaste suurimat ja riikide vahel ohtralt erimeelsusi tekitavat küsimust: migratsioonikriisi.

Vahemerelt saabuvate põgenike arv on täna pelgalt killuke sellest, mis ta oli 2015. aastal, kui Euroopasse saabus enam kui miljon immigranti, kuid avaliku arvamuse küsitluse kohaselt on migratsioon endiselt 500 miljoni eurooplase suurim mure, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Olles kodumaal valijate tugeva surve all, on Euroopa Liidu liidritel tulnud ohtralt vaielda selle üle, kuidas tuleks põgenikke bloki riikide vahel jaotada. Võimetud kokkuleppima, on ühiselt karmistatud asüülitaotlemise reegleid ja tugevdatud väliseid piire, laskmaks sisse vähem inimesi. Ka on rahastatud Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riike, et need takistaks inimesi Euroopa poole suundumast.

Tänavu on ainult 41 000 põgenikku suutnud üle Vahemere Euroopasse jõuda, kuid teema on hakanud domineerima mitmete riikide poliitilist debatti ja määrama valimiste kurssi Itaaliast Ungarini.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles kohtumise eel, et tema toetab majanduslike sanktsioonide rakendamist riikide vastu, kes ei ole nõus sõjapagulasi vastu võtma.