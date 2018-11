Turvalise, korrapärase ja reeglipärase rände globaalne raamistik kiideti selle aasta juulis heaks 193 ÜRO liikmesriigi poolt.

President Donald Trumpi juhitud USA jäi ränderaamistikust kohe kõrvale ja sellele on vastuseisu väljendanud ka mitmed Euroopa riigid.

Peamine väide, mis rändeleppe vastu olemise põhjenduseks välja tuuakse, on see, et see ei tee vahet seadusliku ja ebaseadusliku rände vahel ja julgustab vaesemate riikide inimesi rännet ette võtma. Samuti räägitakse riikide suveräänsuse kadumisest selles küsimuses.

Et veenduda, kas neil väidetel on ka mingi tõepõhi, on võimalik ränderaamistikku täismahus inglise keeles lugeda SIIT.