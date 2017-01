Liiklusraevust haaratud kõrge Ukraina poliitik tulistas uusaastaööl tänaval inimest

Ukraina parlamendi kaitsekomisjoni esimees, endine presidendi kantselei ülem Serhi Pašinski (Rahvarinne) sattus Kiievi äärelinnas kaklusse ja tulistas oma vastasele kuuli jalga.

Nii parlamendisaadik kui kannatada saanud mees kinnitasid meediale, et laskmine toimus pärast seda, kui Pašinskit oli pudeliga rünnatud.

Kiievi haiglas meediale intervjuusid jaganud Vjatšeslav Himikuse selgitusel peatas ta auto, et aidata teisel juhil tõugata tolle katkiläinud bussi. Kuna Himikus unustas enda autole ohutuled peale panna, ärritas see mööduvas autos viibinud Pašinskit ja tolle abikaasat.

Himikuse sõnul hakkas Pašinski abikaasa teda läbi autoakna sõimama, mille järel tegi Himikus Pašinskile ettepaneku tüli mees mehe vastu lahendada. Seejärel lõi Himikus poliitikut pudeliga pähe ning too tulistas teda jalga.

Pašinski ütles meediale, et ta kasutas relva ainult pärast seda, kui teda oli pudeliga löödud. Samuti kinnitas poliitik, et tegi esmalt hoiatuslasu õhku ning tema relv on registreeritud. Kuna Pašinski suhtes kehtib saadikupuutumatus, siis kriminaalmenetlust ei alustata.