Liibüas vahistati Manchesteri pommimehe isa ja vend

Liibüas vahistati Manchesteri pommimehe isa ja noorem vend. Ajaleht Daily Telegraph teatas, et arvatava ründaja Salman Abedi 20-aastane vend Hashem Abedi vahistati teisipäeva õhtul Tripolis kahtlustatuna sidemetes Islamiriigiga.

Kolm soomussõidukit saabus aga kolmapäeva pärastlõunal Tripolis minema viima keskjulgeolekujõudude administratiivjuhti Ramadan Abedit.

Ramadan Abedi Foto: HANI AMARA, REUTERS

Kolmas vend Ismail vahistati politsei haarangute käigus Suurbritannias. Perekond elas nii Manchesteris, kus lapsed üles kasvasid, kui ka Liibüas.

Varem kolmapäeval ütles Abedi vendade isa Liibüast, et tema poeg on süütu. „Me ei usu süütute tapmisse. Need ei ole meie,“ ütles Ramadan Abedi. „Minu poeg oli sama usklik nagu iga laps, kes usklikus peres oma silmad avab. Kui me arutasime varem uudiseid samasuguste rünnakute kohta, oli ta alati nende rünnakute vastu, öeldes, et neile pole usulist õigustust. Ma ei mõista, kuidas ta sattus osaliseks rünnakus, mis viis laste tapmiseni.“

Ramadan Abedi sõnul tundus Salman „normaalsena“, kui nad viis päeva tagasi rääkisid, ning isa väitis, et poeg valmistus Saudi Araabiasse palverännakule minemiseks.

Hashem Abedist on Facebookis pilt relvaga, mis on tehtud millalgi 2012. aastal Liibüas.

Väidetavalt sai politsei hoiatusi pommimehe äärmuslike ja vägivaldsete vaadete kohta juba mitu aastat tagasi.

Arvatakse ka, et Abedi oli varem sel aastal Manchesteris ning rääkis põhimõtete eest suremise väärtusest ja tegi avaldusi enesetapuoperatsioonide ja Liibüa konflikti kohta.

Anonüümseks jäänud kogukonnatöötaja sõnul helistasid politseisse kaks inimest, kes tundsid Salman Abedit kolledžist. Nad tundsid muret, et ta toetab terrorismi ja on väljendanud seisukohta, et enesetaputerrorist olemine on okei. Sõbrad vaidlesid talle vastu, kuid muutusid nii murelikuks, et võtsid ühendust politseiga.