Ligi kolm aastat tagasi kadunud Malaysia Airlinesi lennu MH370 otsingud lõpetati tulemusteta

Ligi kolm aastat pärast kadumist lõpetati tulemusteta ja pettunult Malaysia Airlinesi lennu MH370 otsingud India ookeanil.

Austraalias asuv Joint Agency Coordination Center (JACC), mis aitas kadunud Boeing 777 160 miljonit dollarit maksma läinud otsinguid juhtida, teatas, et otsingud peatati ametlikult pärast seda, kui lõpetati tulemusteta 120 000-ruutkilomeetrise otsingutsooni läbikammimine, vahendab Associated Press.

„Vaatamata igasugustele jõupingutustele, kasutades parimat võimalikku teadust, viimase sõna tehnoloogiat ning modelleerimist ja nõuandeid ülimalt oskuslikelt professionaalidelt, kes on oma ala parimad, ei ole otsingutega kahjuks suudetud lennuki asukohta kindlaks teha,“ teatas JACC Malaisia, Austraalia ja Hiina transpordiministrite ühiskommünikees. „Vastavalt sellele, on MH370 veealused otsingud peatatud. Otsust veealuste otsingute peatamise kohta ei võetud vastu kergelt ega ilma kurbuseta.“

Lennuki kadumist uurivad ametnikud on soovitanud liikuda otsingutega põhja poole uude piirkonda, mis on viimaste analüüsidega tuvastatud kui lennuki võimalik allakukkumispaik, kuid Austraalia valitsus lükkas selle mõtte tagasi.

Austraalia, Malaisia ja Hiina, kes on kõik ka otsinguid rahastanud, leppisid kokku, et otsingud peatatakse, kui otsingutsoon on läbi kammitud, kui ei ilmne uusi tõendeid, mis viitavad lennuki täpsele asukohale. Et praegusel hetkel ei ole olemas tehnoloogiat, mis suudaks uurijatele täpselt öelda, kus lennuk asub, tähendab see sisuliselt, et lennundusajaloo kalleimad ja keerulisimad otsingud on lõppenud.

Lennuk kadus teel Kuala Lumpurist Pekingisse 2014. aasta 8. märtsil.