Lennukis naise käperdamises süüdistatav mees: USA president ütleb, et naisi privaatsetest kehaosadest krabada on okei

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: PAPPIS JEAN PIERRE POLARIS/SIPA

Väidetavalt naise rinna puudutamise eest lennukis vahistatud mees teatas kohtu dokumentide järgi võimudele, et Ühendriikide president ütleb, et naiste krabamine nende privaatsetest kehaosadest on okei.