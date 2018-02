Leningradi oblastis hukkus väikebussi ja veoki kokkupõrkes 9 inimest

Väikebussi ja veoki kokkupõrkes Venemaa Leningradi oblastis hukkus viimastel andmetel üheksa inimest, teatas liiklusinspektsiooni regionaalvalitsus Interfaxile.

Kõik hukkunud viibisid väikebussis.

Leningradi oblasti valitsus teatas Interfaxile, et reisijate vedu väikebussis toimus ebaseaduslikult.

„Hukkunuid väikebussis on üheksa, aga see on kaheksakohaline,” teatas oblastivalitsuse esindaja.

Oblastivalitsuse teatel tegeles reisijate veoga eraettevõtja Vologdast.

Veokijuht sai küll kannatada, aga haiglasse viimisest keeldus.

Õnnetus leidis aset täna hommikul kohaliku aja järgi kell 6.20. Tihvini-Novaja Ladoga maantee 423. kilomeetril kandus väikebuss vastassuunavööndisse ja põrkas kokku veokiga. Allika teatel toimus õnnetus Tihvinist viie kilomeetri kaugusel.