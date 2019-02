Lekkinud päevaplaanid: 50-60 protsenti Trumpi tööpäevast kulub telerivaatamisele, lehelugemisele ja helistamisele

Teadete kohaselt tegeleb Trump executive time’i ajal teleri vaatamise, ajalehtede lugemise ning abidele, kongresmenidele, sõpradele, nõunikele ja administratsiooni ametnikele helistamisega, vahendab The Hill.

Axios märgib, et värske leke toimus vaid mõned päevad pärast seda, kui teatati, et administratsioon alustas sisejuurdlust selle kohta, kes lekitas esimese osa presidendi päevaplaanidest.

Axiose oma valdusse saadud päevaplaanid näitavad muu hulgas, et Trumpi tööpäeva kolm esimest tundi eelmise nädala esmaspäevast kolmapäevani oli executive time.

Eelmisel nädalal teatas Axios mitmete kuude päevaplaanide põhjal, et pärast kongressi vahevalimisi on Trumpi töötundidest 60 protsenti olnud executive time. Üks allikas ütles Axiosele, et Trump veedab tavaliselt päeva viis esimest tundi oma residentsis.

Axios märkis, et päevaplaanid ei anna täielikku pilti Trumpi igapäevaelust. Tal on täpsem päevaplaan, mida vanempersonalile ei saadeta.

Eile kaitses Trump oma executive time’i, väites, et ta „üldiselt töötab” neil tundidel, mitte ei „puhka”.

„Tegelikult töötan ma ilmselt rohkem tunde kui peaaegu ükski president minevikus,” kirjutas Trump Twitteris.

Trump ütles veel, et tal pole muud valikut kui töötada väga pikalt riigi olukorra tõttu, kui ta ametisse astus.

Valge Maja personaliülema kohusetäitja Mick Mulvaney tunnistas eile, et administratsioon alustas sisejuurdlust päevaplaanide lekke allika kohta.