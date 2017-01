Leipzigi raudteejaamast leiti uusaastaööl kaks sõrme

Saksamaal Leipzigi pearaudteejaamas leidis politsei uusaastaööl kaks sõrme, mille endine omanik suudeti hiljem kindlaks teha.

Sõrmed vedelesid jalakäijate tunnelis, teatas politsei pühapäeval. Hiljem tehti kindlaks, et need kuulusid mehele, kes saabus keskööl erakorralise meditsiini osakonda. Politseinikud viisid sinna järele ka sõrmed, vahendab Der Spiegel.

Pressiesindaja sõnul juhtus õnnetus suure tõenäosusega ilutulestikuvahendite tõttu.

Näiteks Berliinis oli uusaastaööl ilutulestikuga seoses pühapäeva hommikuks raskete vigastustega arstiabi vajanud 14 inimest. Enamasti rebis pürotehnika küljest kehaosi või said need nii raskelt kahjustada, et tuli amputeerida.