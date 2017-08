Leiboristid asuvad toetama Ühendkuningriigi Euroopa Liitu jäämist

Suurbritannia Töölispartei annab täna ametlikult teada dramaatilisest poliitikamuutusest, hakates toetama kuningriigi jäämist Euroopa Liidu ühisturule ka pärast blokist lahkumist.

Leiboristid võtavad selle poliitikamuutusega esimest korda selgesõnaliselt erineva seisukoha oma oponentidest tooridest, kelle soov on Euroopa Liidust, sh ühisturult lõplikult lahkuda, kirjutab ajaleht The Observer.

Töölispartei seab ennast sellega vaadetelt kahtlusteta nn „pehme Brexiti“ („soft Brexit“) kursile, asudes toetama edasist kuulumist Euroopa Liidu tolliliitu ja täielikku osalemist ühisturul vähemalt järgneval kahel kuni neljal aastal pärast kuningriigi väljaastumist majandusblokist.

Leiboristid annavad sellega lubaduse võimule saades jätkata Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtte järgimist, ühisesse eelarvesse panustamist ja Euroopa Liidu õiguslike punktide täitmist, et vähendada majanduslikku šokki, mille liidust lahkumine tõotab endaga lähiaastatel kaasa tuua.

Jeremy Corbyni juhitav partei jätab ühtlasi lahti võimaluse jääda Euroopa Liidu ühisturule ja tolliliitu pärast üleminekuperioodi lõppu, mis nõuab eelnevalt blokiga immigratsioonteemalist kokkulepet, sätestab poliitdokument.

Leiboristide seisukohavõtt annab valijatele järgnevatel valimistel selge valiku kahe erakonna visiooni vahel suhetes Euroopa Liiduga. Kuigi ametlikult ei ole parlamendivalimisi oodata enne 2022. aastat, arvatakse Theresa May tooride juhitav koalitsioonivalitsus olevat sedavõrd nõrk, et see laguneb juba lähiajal, viies erakorraliste valimiste esilekutsumiseni.