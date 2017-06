Leht: Venemaa luure üritas järjepidevalt häkkida USA hääletamissüsteemi

Venemaa luureametnikud üritasid mulluste presidendivalimiste eel korduvalt tungida Ameerika Ühendriikide hääletamissüsteemi, selgub USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) saladokumentidest.

Väljaanne Intercept kirjutab, et teadaolevalt üritati häkkida vähemalt üht ettevõtet, mis tegeleb hääletamismasinate valmistamisega. NSA asus küberkurjategijate tegevust jälitama ja jõudis otsaga Venemaa luureteenistusteni, vahendab ajalehe The Guardian uudisteportaal.

Ei ole teada, kas Vene häkkerite teadaolevalt kuudepikkusi katsetusi saatis edu ja valimissüsteeme suudeti häkkida. Väidetavalt puudub ka luureagentuuridel endal selgus, kas Venemaal õnnestus jõuda valimisseadmete eduka häkkimiseni.

NSA raportist tuleb välja, et hoolimata Venemaa riigipea Vladimir Putini katsetest väidet osalusest ümber lükata, on USA riiklik julgeolekuagentuur veendumusel, et Venemaa luurepeavalitsus (GRU) on vastutav mullustesse presidendivalimistesse sekkumise eest.

Väljaanne sai saladokumentatsiooni anonüümselt allikalt ja suutis selle autentsuse kindlaks teha.

NSA palus väljaandel raportit detailselt mitte avaldada ja keeldus igasugustest kommentaaridest.