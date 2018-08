Leht: Valge Maja advokaat pelgab patuoinaks jäämist ja puistab uurijatele südant

Nagu toonastest kajastustest teada, oli McGahn ise sellise pretsedendi loomisele ägedalt vastu, ent Trump kiitis mõtte heaks. Kuna Trumpi otsus oli nii arusaamatu, tekkis McGahnil kartus, et Trump proovib teda võimalikes õigusemõistmise takistamise süüdistustes peamiseks patuoinaks teha, kirjutab NYT. Seetõttu otsustas ta Muelleriga maksimaalselt koostööd teha, näitamaks, et McGahn pole ühegi seaduse vastu eksinud.

McGahni esindav advokaat William Burck kinnitas lehele, et ütluste andmine oli tema kliendi kohustus. „President Trump keeldus McGahni tunnistuse puhul oma privileege kasutamast, seega vastas McGahn eriprokuröri meeskonnale üksikasjalikult ja ausalt, nagu on kohustatud iga föderaaluurimisega seotud isik,” ütles Burck. Trump kinnitas Twitteris sedasama ja rõhutas, et käitub uurijatega väga läbipaistvalt. „Ei mingit koostööd, ei mingit juurdluse takistamist – nõiajaht!” teatas president.

I allowed White House Counsel Don McGahn, and all other requested members of the White House Staff, to fully cooperate with the Special Counsel. In addition we readily gave over one million pages of documents. Most transparent in history. No Collusion, No Obstruction. Witch Hunt!