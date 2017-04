Leht: USA liitlasriik murdis 2014. aastal sisse Vene luure arvutitesse ja valvekaameratesse, jälgides küberrünnakuks valmistuvaid häkkereid

Ajaleht Washington Post avaldas esmaspäeval artikli 2014. aastal USA välisministeeriumit tabanud küberrünnaku kohta, teatades, et rünnakust saadi teada tänu liitlastele.

2014. aasta novembris murdis Vene valitsusega seotud häkkerirühmitus Cozy Bear/APT29/The Dukes sisse USA riigidepartemangu arvutisüsteemi, mis ei sisaldanud küll riigisaladusi. Samal rühmitusel õnnestus imbuda ka Valge maja ja Kongressi süsteemidesse, samuti riigisaladusele juurde pääsemata.

USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) asedirektor Richard Ledgett ütles märtsis Aspenis toimunud küberjulgeoleku konerentsil, et rünnakule järgnes kahe riigi IT-spetsialistide vahel 24 tundi kestnud „käsivõitlus,“ kuni küberkaitsjad suutsid ründajad süsteemist välja tõrjuda. Ledgett ei nimetanud ministeeriumi rünnanud riiki nimepidi, kuid ütles, et kuna NSA häkkerid olid suutnud vaenuliku riigi süsteemidesse sisse murda, said nad infot ründajate meetodite ja tööriistade kohta. „Niimoodi saime jälgida, kuidas nad ettevalmistusi teevad,“ märkis Ledgett konverentsil. „See on väga kasulik võime.“

Washington Post lisab nüüd anonüümsetele luureametnikele viidates, et sissemurdmise faktist said ameeriklased teada tänu ühe teise lääneriigi luureagentuuri infole. Liitlasel olevat õnnestunud sisse murda nii Vene häkkerite arvutitesse kui ka nende tööruumides asuvatesse valvekaameratesse. See võimaldas vastaseid kaamerate kaudu jälgida, mistõttu sai näha ka nende nägusid.

Lehega vestelnud endise kõrge luureametniku sõnul oli rünnaku eesmärk lisaks infokogumisele ka ameeriklastele demonstreerida, et ka venelastel on küberluurevõimekus olemas. Samuti soovisid ründajad proovile panna USA küberkaitsevõimekust.