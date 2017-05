Leht: Trumpi väimehest nõunik Jared Kushner üritas üles seada salajast suhtluskanalit Kremliga

Valge Maja vanemnõunik Jared Kushner otsis teadete kohaselt võimalust seada üles salajane suhtluskanal Donald Trumpi meeskonna ja Kremli vahel.

Ajalehe Washington Post kirjutab, et USA ametnike poolt pealtkuulatud sideühendustest selgub, et Venemaa suursaadik Ameerika Ühendriikides Sergei Kisljak ütles Moskvale, et Trumpi väimees ja kõrge nõunik Kushner tegi kohtumisel pärast valimisi ettepaneku seada osapoolte vahel üles salajane suhtluskanal.

Trump Toweris mullu detsmebris aset leidnud kohtumisest võttis osa ka Trumpi julgeolekunõunik Michael Flynn.

Kisljak andis teadete kohaselt Moksvale mõista, et Kushner soovitas pidada ühendust Ameerika Ühendriikides viibivate Venemaa diplomaatide võrgustiku kaudu.

Allikate sõnul on FBI veendumusel, et Trumpi kampaaniameeskonna Venemaa-sidemete uurimisel võib tegemist olla potentsiaalse asitõendiga kokkumängust.

Mitu Ameerika Ühendriikide meediaväljaannet väitis neljapäeval, et olemasolevate andmete põhjal on Föderaalse Juurdlusbüroo uurijatel arusaam, et Kushneril on olulist teavet Trumpi meeskonna Venemaa-sidemete kohta.

Teadaolevalt kohtus Kushner detsembris ka Venemaa riikliku investeerimispanga juhi Sergei Gorkoviga.