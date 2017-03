Leht: Suurbritannia võib 50. artikli käivitada järgmisel nädalal

Suurbritannia peaminister Theresa May võib ametnike sõnul käivitada 50. artikli ja alustada Euroopa Liiduga lahkumisläbirääkimisi teisipäeval.

Ühendkuningriigi rahvaesindajatel tuleb tuleval esmaspäeval, kui Euroopa Liidust lahkumise eelnõu jõuab uuesti parlamenti, otsustada, kas kiita heaks lordidekoja kaks parandusettepanekut.

Teisipäeval annab peaminister May parlamendiliikmetele ülevaate sellenädalasest Euroopa Liidu tippkohtumisest ja võib teadaolevalt kasutada just seda momenti, et lahkumisprotsess ametlikult välja kuulutada.

Üks uuel nädalal arutatavatest parandusettepanekutest seab nõudmise, et enne lahkumist peab parlamendil olema võimalik lahkumislepingu lõpliku teksti üle hääletada. Teine ettepanek nõuab valitsuselt Euroopa Liidu kodanikele õiguste tagamist lahkumise järel.

May on varem lubanud alustada ametlikku lahkumisprotsessi märtsis, mis tähendab, et peaministril on võimalik sellega veel vähemalt kolm nädalat viivitada. Ametnike sõnul võib aga valitsus 50. artikli käivitamiseni jõuda juba tuleval teisipäeval või kolmapäeval.

Lissaboni leppe artikkel 50 sätestab Euroopa Liidu liikme liidust lahkumise protsessi. Ainus õigus seda käiku lasta on lahkuda soovival liikmel endal. Ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei saa sundida teist Euroopa Liidu liikmesriiki artiklit kasutusele võtma.