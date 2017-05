Leht: pealetung ISIS-e pealinnale lükati edasi, kuna Trumpi nõunikule palka maksnud Türgi oli kurdide kaasamisele vastu

Väljaanne McClatchy heitis kolmapäeval õhku kahtluse, et Türgi heaks lobitööd teinud Trumpi endine julgeolekunõunik Michael Flynn mõjutas USA valitsust Türgi huvides ISIS-e vastast operatsiooni edasi lükkama.

Artikkel tugineb Raqqa pealetungi puudutavatele dokumentidele, mille valitsus jagas Kongressi liikmetele. Lehe teatel kohtusid 10. jaanuaril tollane riiklik julgeolekunõunik Susan Rice ja järgmine nõunik Michael Flynn, et arutada terrorismivastast võitlust Süürias.

Rice tutvustas Flynnile kaitseministeeriumi kava hõivata ISIS-e Süürias asuv „pealinn“ Raqqa, kasutades selleks ulatuslikult Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF), sealhulgas kurdide Rahvakaitseüksuste (YPG) abi. Kuna plaani elluviimine pidi suuremas osas jääma Trumpi valitsusaega, otsustas Barack Obama valitsus enne plaani käivitamist järgmise presidendi meeskonnaga konsulteerida.

Flynn ütles kohtumisel Rice´ile, et plaani elluviimine tuleks edasi lükata. Obama jättiski Pentagonile vastava korralduse andmata. Miks Flynn sellise soovituse tegi, dokumentidest ei selgu. See-eest on praeguseks teada, et Türgi ärimehele kuuluv firma Inovo BV maksis Flynni lobifirmale Türgi valitsuse huvide esindamise eest rohkem kui 500 000 dollarit. Samuti on teada, et Türgi on Süüria kurdide sõjalisele toetamisele otsustavalt vastu, nagu rõhutas teisipäeval toimunud Washingtoni-visiidil ka Türgi president Recep Tayyip Erdoğan.

Alles pärast Flynni ametist lahkumist ja uue julgeolekunõuniku H. R. McMasteri ametissesaamist kiitis Donald Trump rünnakuplaani heaks. Praeguseks on pealetung alanud ning USA tarnib kurdidele relvastust, sealhulgas tankitõrjerakette, mis tekitab Türgis erilist vastumeelsust.

Väljaandega vestelnud Kongressi liikmete sõnul on tegu kõige rängema kahtlustusega, mis seni Flynni suhtes on tõstatatud. Osa neist oletab isegi, et Flynni tegevus võib vastata riigireetmise paragrahvile, ehkki juristide sõnul on see kaheldav.