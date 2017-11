Leht: Itaalia lubab Balti riikidele lisasõdureid, kui need aitavad EL-i meditsiiniagentuuri Milanosse viia

Meditsiiniagentuuri praegune peakorter Londonis Foto: Reuters

Ajaleht Financial Times kirjutab, et võistluses Euroopa meditsiiniagentuuri tulevase asukoha pärast on enne lõpusirget favoriitideks kujunenud Slovakkia ja Itaalia. Viimane pakub Balti riikidele omapärast tehingut – NATO sõdurid euroliidu agentuuri vastu.