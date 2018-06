Leht: Eesti politsei kahtlustab Norras vahi all olevat Türgi kurjategijat tapmises

Ajalehe Verdens Gang teatel kahtlustatakse Norra eeluurimisvanglas istuvat 41-aastast Türgi kodanikku niihästi Norras kui Eestis toimunud tapmises.

Politsei kahtluse järgi mõrvas mees eelmisel suvel Oslos 54-aastase rahvuskaaslase. Üheksa päeva hiljem peeti ta kinni Bulgaarias ja anti Norrale välja.

Lehe teatel on Norra politseiga viimastel kuudel suhelnud ka Eesti politsei, kes kahtlustab kinnipeetut ka siin toime pandud mõrvas. Nimelt on mehe äripartner salapärastel asjaoludel kadunud ja politsei eeldab, et ta on tapetud. Politsei teatel on riikide õiguskaitseorganid omavahel infot vahetanud ja Eesti politseilt saadud andmetest võib kasu olla ka Norras käivas juurdluses.